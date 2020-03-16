В Челябинской области водителей просят не лихачить на трассах
В Челябинске метет метель. Погода портится и в других точках Южного Урала. ФКУ Упрдор «Южный Урал» предупреждает: вечером 16 марта, ночью 17 марта ожидается сильный снег, мокрый снег. На дорогах возможна гололедица от наката.
Днем 17 марта в регионе ожидается сильный ветер с порывами 17-22 м/с.
Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах! Важно соблюдать скоростной режим.
В социальной сети ВКонтакте дальнобойщики делятся информацией о ситуации на трассе М-5. Вьюжит в горнозаводской зоне, у Юрюзани на дороге выстроились вереницы фур в направлении областного центра: пробка растянулась на 10 км. Есть затор на дороге между Миассом и Златоустом.
О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» (351) 266-65-63.
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ИСТОЧНИК KP.RU