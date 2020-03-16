В Челябинске отложили презентацию спортивных игр БРИКС
В Челябинске отложено очередное мероприятие — презентация спортивных игр БРИКС. Праздник был назначен на среду, 17 марта.
В Челябинске Третьи игры стран БРИКС планируются с 22 по 28 июня. В наш город должны прибыть молодые атлеты стран-участниц международной организации в шести видах спорта.
На презентации спортивных игр планировалось показать видеоролик об играх и командах. Выступления готовили руководители спортивных федераций, организаторы спортивных игр БРИКС.
Напомним, на неопределенный срок в Челябинске отложен праздник «Крымская весна», посвященный воссоединению полуострова с Россией.
Перенесен на осень Тотальный диктант-2020.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU