2020-03-16T16:03:29+03:00
Общество

В Челябинске отложили презентацию спортивных игр БРИКС

Мероприятие, назначенное на 17 марта, перенесено на неопределенный срок
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске отложили презентацию спортивных игр БРИКС. Фото: Архив "КП".В Челябинске отложили презентацию спортивных игр БРИКС. Фото: Архив "КП".
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В Челябинске отложено очередное мероприятие — презентация спортивных игр БРИКС. Праздник был назначен на среду, 17 марта.

В Челябинске Третьи игры стран БРИКС планируются с 22 по 28 июня. В наш город должны прибыть молодые атлеты стран-участниц международной организации в шести видах спорта.

На презентации спортивных игр планировалось показать видеоролик об играх и командах. Выступления готовили руководители спортивных федераций, организаторы спортивных игр БРИКС.

Напомним, на неопределенный срок в Челябинске отложен праздник «Крымская весна», посвященный воссоединению полуострова с Россией.

Перенесен на осень Тотальный диктант-2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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