2020-03-16T16:35:33+03:00
Общество

Челябинская библиотека сделала подборку ошибок в названиях от читателей

«Над пропастью моржи» и «Трое в лодке, нищета и собака» гордо красуются в холлах
Андрей МОСКВИЧЕВ
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На стенде также гордо красуется фраза-оправдание тех, кто понял, что всю жизнь называл произведение не так. Фото: hornews.ruНа стенде также гордо красуется фраза-оправдание тех, кто понял, что всю жизнь называл произведение не так. Фото: hornews.ru
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Челябинцам свойственно чувство юмора. Так, в Челябинской областной библиотеке теперь стоит стенд с неправильными названиями произведений классической литературы. Здесь есть все: и «Над пропастью моржи», и «Трое в лодке, нищета и собака», и даже «Старуха Баскервиль».

Как рассказали наши коллеги с сайта hornews.ru, автором стенда является библиотекарь Алена Чаусова, которая собирала у своих коллег неправильные названия от читателей. Хотя некоторые, как признается девушка, все таки пришли из интернета.

Среди других исковерканных названий: «Водоросль» от Фонвизина, «Обломок» от Гончарова и «Преступление на Казани» от Достоевского. Библиотекари, впрочем, отмечают, что стенд не более, чем просто шутка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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