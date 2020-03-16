Челябинская библиотека сделала подборку ошибок в названиях от читателей

16 Март 2020 2020-03-16T16:35:33+03:00

На стенде также гордо красуется фраза-оправдание тех, кто понял, что всю жизнь называл произведение не так. Фото: hornews.ru

«Над пропастью моржи» и «Трое в лодке, нищета и собака» гордо красуются в холлах

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Челябинцам свойственно чувство юмора. Так, в Челябинской областной библиотеке теперь стоит стенд с неправильными названиями произведений классической литературы. Здесь есть все: и «Над пропастью моржи», и «Трое в лодке, нищета и собака», и даже «Старуха Баскервиль».

Как рассказали наши коллеги с сайта hornews.ru, автором стенда является библиотекарь Алена Чаусова, которая собирала у своих коллег неправильные названия от читателей. Хотя некоторые, как признается девушка, все таки пришли из интернета.

Среди других исковерканных названий: «Водоросль» от Фонвизина, «Обломок» от Гончарова и «Преступление на Казани» от Достоевского. Библиотекари, впрочем, отмечают, что стенд не более, чем просто шутка.

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ИСТОЧНИК KP.RU