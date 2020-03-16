2020-03-16T16:52:29+03:00
Общество

Реанимацию Челябинской больницы переделают под карантинный центр

Учреждение пока находится в резерве
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Больных сюда будут направлять, если их будет чересчур много. Фото: Яндекс.КартыБольных сюда будут направлять, если их будет чересчур много. Фото: Яндекс.Карты
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Все из-за коронавируса: реанимацию пульмонологического отделения челябинской областной больницы №3 начали подготавливать к размещению карантинного центра. Сейчас в учреждении идет подготовка оборудования.

Как отметили в пресс-службе регионального минздрава, реанимация пока находится в резервном списке. Она будет перепрофилирована под коронавирусных пациентов только если в основных точках не будет хватать мест. В первую очередь больных повезут в детскую горбольницу №8 и взрослые больницы №8, №9 и №11 Челябинска.

Кроме того в минздраве добавили, что сейчас в городе идет проверка учреждений на наличие аппаратов для искусственной вентиляции легких. Именно это оборудование может помочь спасти пациентов с осложнениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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