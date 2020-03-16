2020-03-16T18:28:27+03:00
Общество

Озерный город, Розарий и Ястребиный: города Челябинской области перевели на африкаанс

К суровости Южного Урала прибавили колорит ЮАР
Андрей МОСКВИЧЕВ
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ЮАР - одна из стран-участниц ШОС и БРИКСЮАР - одна из стран-участниц ШОС и БРИКСФото: Дмитрий СМИРНОВ
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Иногда можно задуматься как тот или иной город получил свое название. Таким же вопросом задались эксперты-лингвисты, которые решили узнать как назывались бы города Челябинской области на языках стран ШОС и БРИКС.

Так, издание «Полит74» узнали, как выглядел бы Южный Урал в колорите ЮАР. Для эксперимента из 11 официальных языков республики выбрали африкаанс — один из германских языков, который является родным для 6 миллионов человек.

Например, город Юрюзань, несмотря на башкирское происхождение, можно перевести как Grootrivier (Большая Река), а Озерск, за закрытость, как Gesluitlake (Закрытое озеро). Впрочем, не всегда все так прозаично. Так, Карталы можно перевести как Stadvanvalke (Город ястребов) или как Swartwillow (Черная ива).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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