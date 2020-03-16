Челябинцы в недоумении от «новых» южноуральских продуктов

16 Март 2020 2020-03-16T17:51:28+03:00

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Пользователи социальных сетей всегда обращают внимание на какие-либо логические ошибки. Так произошло и с недавней инициативой Челябинской области, где принято решение помечать продукты местного производства. Однако не всегда маркер показывает именно южноуральский продукт.

Так, в одном из магазинов Челябинска таким стикером пометили серию йогуртов из Ирбита. И все бы хорошо, если бы в, как отметили в комментариях, закрасили слово «южно». Молочку производят у соседей в Свердловской области, откуда привозят на Южный Урал.

Комментаторы в свою очередь отнеслись к этому с юмором. Даже сам пост с фотографией иронизирует над магазином с подписью «Немного о географии».

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ИСТОЧНИК KP.RU