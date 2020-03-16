Вице-губернатор и министр экологии Челябинской области попали в карантин

16 Март 2020 2020-03-16T18:15:15+03:00

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Профилактика коронавируса в действии: вице-губернатор Сергей Шаль и министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев отправились в двухнедельный карантин из-за бушующей болезни в Европе.

Чиновники отметили, что вернулись с отпусков в Россию сразу после того, как вирусу из Китая Всемирной организацией здоровья был присвоен статус пандемии. Так, Сергей Шаль, на момент объявления ВОЗ, находился в Италии.

И Шаль, и Лихачев добавили, что они себя чувствуют хорошо, однако для профилактики специально не выходят из дома, чтобы избежать заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU