Добрый поступок кондуктора в Челябинске вызвал бурное обсуждение в соцсети
Кондуктор и незнакомая пассажирка помогли пожилой женщине выйти из трамвая. Казалось бы, обычное дело. Но кто-то из пассажиров снял это на видео и выложил в соцсети. А интернет-пользователи обсудили.
https://vk.com/video-87721351_456245710?list=575f88b0a38a9287c3.
— И что?! Это должно быть нормой! — написала в группе «Наш Челябинск» в ВК Яна Есарева.
— Должно быть. Но у наших людей, к сожалению, такое проявления уважения является редкостью, — ответила Виктория Алексеева.
— А был бы низкопольный трамвай, сама бы вышла, — заметил Дмитрий Щеглов.
— А у автора видео даже мысли не возникло встать и помочь. Сидела и снимала! — высказались многие подписчики паблика.
— Ага, я однажды помог пионерски сесть в автобус, так вместо слов благодарности услышал брань типа «я сама», — попытался оправдать автора Максим Ивашикин.
— Кондуктора у нас молодцы! Мне в декрете и коляску поднимать помогали. А мужиков просишь — так быстренько выбегают, или глохнут сразу, — прокомментировала Зоя Пеганова.
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ИСТОЧНИК KP.RU