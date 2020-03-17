2020-03-17T05:09:48+03:00
Общество

Добрый поступок кондуктора в Челябинске вызвал бурное обсуждение в соцсети

Обычные дела стали удивлять горожан
Ирина КАРЕЛИНА
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Кондуктор и незнакомая пассажирка помогли пожилой женщине выйти из трамвая. Фото: кадр из видео vk.com/nashchelyabinskКондуктор и незнакомая пассажирка помогли пожилой женщине выйти из трамвая. Фото: кадр из видео vk.com/nashchelyabinsk
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Кондуктор и незнакомая пассажирка помогли пожилой женщине выйти из трамвая. Казалось бы, обычное дело. Но кто-то из пассажиров снял это на видео и выложил в соцсети. А интернет-пользователи обсудили.

https://vk.com/video-87721351_456245710?list=575f88b0a38a9287c3.

— И что?! Это должно быть нормой! — написала в группе «Наш Челябинск» в ВК Яна Есарева.

— Должно быть. Но у наших людей, к сожалению, такое проявления уважения является редкостью, — ответила Виктория Алексеева.

— А был бы низкопольный трамвай, сама бы вышла, — заметил Дмитрий Щеглов.

— А у автора видео даже мысли не возникло встать и помочь. Сидела и снимала! — высказались многие подписчики паблика.

— Ага, я однажды помог пионерски сесть в автобус, так вместо слов благодарности услышал брань типа «я сама», — попытался оправдать автора Максим Ивашикин.

— Кондуктора у нас молодцы! Мне в декрете и коляску поднимать помогали. А мужиков просишь — так быстренько выбегают, или глохнут сразу, — прокомментировала Зоя Пеганова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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