2020-03-17T05:27:10+03:00
Общество

«Бил в лицо и по голове»: неизвестный напал на 82-летнюю кондуктора в Челябинской области

Родные пенсионерки ищут очевидцев
Ирина КАРЕЛИНА
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Неизвестный напал на 82-летнюю кондуктора в Челябинской областиНеизвестный напал на 82-летнюю кондуктора в Челябинской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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13 марта в 4:55 утра возле дома по адресу Карла Маркса, 82 в Магнитогорске неизвестный избил 82-летнюю пенсионерку. Он набросился на женщину возле магазина «Книжный мир», на тротуаре.

— Били в лицо и по голове, ничего не украли. Мужчина среднего роста, русский. Бил молча, после чего ушел. На камеры надежды мало. Заявление в полицию написано. Бабушка госпитализирована. Если кто-то что-то видел или может помочь с записями камер или регистраторов — напишите мне, пожалуйста! — попросила в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Элеонора Грамматчикова.

Что делала 82-летняя пенсионерка на улице в 5 утра? Она работает кондуктором, и в тот день должна была выйти в первую смену. Не смотря на преклонный возраст, женщина трудилась по собственному желанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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