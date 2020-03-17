2020-03-17T07:29:51+03:00
Общество

Поезд «Снегирь» перестанет курсировать в Челябинской области

Это не связано с коронавирусом
Алина КУНГУРЦЕВА
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Теперь сноубордистам и горнолыжникам придется добираться к склонам самостоятельно.Теперь сноубордистам и горнолыжникам придется добираться к склонам самостоятельно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мультимодальный маршрут «Снегирь», связывающий Челябинск и горнолыжный центр под Миассом, совершит последние рейсы 21 и 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса.

— Период курсирования сокращен в связи с погодными условиями, — отметили в министерстве.

Напомним, туристы добирались из Челябинска в Миасс на поезде, который ехал без остановок. Там из пересаживали на автобусы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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