18 щенков шпица не смогли выехать из Челябинской области в Казахстан
В понедельник, 16 марта, на пропускном пункте «Бугристое» неподалеку от Троицка пограничники остановили легковой автомобиль. В багажнике стояли несколько картонных коробок с пушистыми щенками. Их пытался вывезти из страны гражданин Казахстана.
— Машина с коробками шла из Магнитогорска в Костанай. Щенков породы шпиц пытались вывезти без ветеринарно-сопроводительных документов. Специалисты Россельхознадзора, дежурившие на границе, решили вернуть собачек в родной город для оформления документов, — сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области.
Фото: Россельхознадзор по Челябинской области.
Гражданину Казахстана, который незаконно вывозил породистых щенков, рассказали правила перевозки животных. Мужчину также оштрафовали.
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ИСТОЧНИК KP.RU