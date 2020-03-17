2020-03-17T08:51:39+03:00
Общество

18 щенков шпица не смогли выехать из Челябинской области в Казахстан

Картонные коробки с милашками вернули в родной город
Лидия ПЕСКОВА
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Милашки ехали в коробках. Фото: Россельхознадзор по Челябинской области.Милашки ехали в коробках. Фото: Россельхознадзор по Челябинской области.
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В понедельник, 16 марта, на пропускном пункте «Бугристое» неподалеку от Троицка пограничники остановили легковой автомобиль. В багажнике стояли несколько картонных коробок с пушистыми щенками. Их пытался вывезти из страны гражданин Казахстана.

— Машина с коробками шла из Магнитогорска в Костанай. Щенков породы шпиц пытались вывезти без ветеринарно-сопроводительных документов. Специалисты Россельхознадзора, дежурившие на границе, решили вернуть собачек в родной город для оформления документов, — сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области.

Фото: Россельхознадзор по Челябинской области.

Фото: Россельхознадзор по Челябинской области.

Гражданину Казахстана, который незаконно вывозил породистых щенков, рассказали правила перевозки животных. Мужчину также оштрафовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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