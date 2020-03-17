18 щенков шпица не смогли выехать из Челябинской области в Казахстан

17 Март 2020 2020-03-17T08:51:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 16 марта, на пропускном пункте «Бугристое» неподалеку от Троицка пограничники остановили легковой автомобиль. В багажнике стояли несколько картонных коробок с пушистыми щенками. Их пытался вывезти из страны гражданин Казахстана.

— Машина с коробками шла из Магнитогорска в Костанай. Щенков породы шпиц пытались вывезти без ветеринарно-сопроводительных документов. Специалисты Россельхознадзора, дежурившие на границе, решили вернуть собачек в родной город для оформления документов, — сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области.

Фото: Россельхознадзор по Челябинской области.

Гражданину Казахстана, который незаконно вывозил породистых щенков, рассказали правила перевозки животных. Мужчину также оштрафовали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU