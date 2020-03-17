2020-03-17T09:51:21+03:00
Общество

Родители школяров из Челябинской области пожаловались на поборы за уроки английского языка

Мамы оплачивают проезд педагога из соседней деревни
Лидия ПЕСКОВА
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За обязательные уроки пришлось доплачивать.За обязательные уроки пришлось доплачивать.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В селе Писклово Еткульского района с родителей учеников ежемесячно требуют плату за уроки английского. По словам мам и пап, которые написали коллективную жалобу в ОНФ, эти деньги идут на проезд педагога до учебного заведения — в Писклово учитель ездит из соседнего села Каратабан.

— Директор просит сдавать ежемесячно по одной тысяче рублей. При этом никакой отчетности не ведется: банкноты просят класть в дневники или передавать учителям. На собрании директор заявила: те, кто откажется сдавать деньги, недостойны обучения английскому. Вход на урок иностранного языка для таких запретят, — сообщили мамы и папы.

В знак протеста в четвертой четверти 30 учеников решили не посещать уроки английского, а это две трети всех учащихся школы. Между тем активисты ОНФ попросили минобр региона провести собственную проверку и взять ситуация на контроль.

— Ситуация требует вмешательства на высшем уровне. Иностранный язык входит в число обязательных предметов. Доплаты за перевозку преподавателя, за учебные часы являются незаконными, — заявил эксперт ОНФ в Челябинской области Владислав Халамов.

В самой школе корреспонденту КП-Челябинск не подтвердили проведение платных уроков английского языка. Прокомментировать ситуацию пообещали позже. В пресс-службе министерства образования области о жалобе также пока не слышали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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