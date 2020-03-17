В Челябинске у девятиклассников перенесли «пробник» по математике
Я — мама ученицы девятого класса. Дни напролет дочь решает тесты, занимается дополнительно математикой.
Основному экзамену предшествует пробная сдача. На 21 марта был назначен «пробник» по математике в пункте приема экзамена.
17 марта, дочь принесла из школы новость: сдачу экзамена перенесли.
— Дата будет объявлена дополнительно, — рассказала пресс-секретарь городского Комитета по образованию Екатерина Самарина. — У детей впереди еще два пробных — по предметам по выбору.
О причинах переноса документ не сообщает. Но ясно, что дело в рисках распространения коронавируса.
Кстати, ученики 11 классов пробники ЕГЭ сдали.
Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова уже предложила перенести даты досрочного этапа сдачи ЕГЭ. Может, перенесут и основной период сдачи?
— Это решает Москва, — сообщила корреспонденту КП-Челябинск специалист по связям с общественностью регионального центра оценки качества и информатизации образования Светлана Золина.
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ИСТОЧНИК KP.RU