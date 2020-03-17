2020-03-17T10:13:57+03:00
Общество

В Челябинске у девятиклассников перенесли «пробник» по математике

Новая дата еще не назначена
Инна КУМЕЙКО
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В Челябинске перенесли пробную сдачу ОГЭ по математике. Фото: Архив "КП".В Челябинске перенесли пробную сдачу ОГЭ по математике. Фото: Архив "КП".
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Я — мама ученицы девятого класса. Дни напролет дочь решает тесты, занимается дополнительно математикой.

Основному экзамену предшествует пробная сдача. На 21 марта был назначен «пробник» по математике в пункте приема экзамена.

17 марта, дочь принесла из школы новость: сдачу экзамена перенесли.

— Дата будет объявлена дополнительно, — рассказала пресс-секретарь городского Комитета по образованию Екатерина Самарина. — У детей впереди еще два пробных — по предметам по выбору.

О причинах переноса документ не сообщает. Но ясно, что дело в рисках распространения коронавируса.

Кстати, ученики 11 классов пробники ЕГЭ сдали.

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова уже предложила перенести даты досрочного этапа сдачи ЕГЭ. Может, перенесут и основной период сдачи?

— Это решает Москва, — сообщила корреспонденту КП-Челябинск специалист по связям с общественностью регионального центра оценки качества и информатизации образования Светлана Золина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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