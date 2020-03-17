На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись две легковушки и КАМАЗ

17 Март 2020 2020-03-17T11:43:10+03:00

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Сильный снегопад стал причиной массового ДТП на М-5. Недалеко от Миасса, на 1761 километре трассы, столкнулись КАМАЗ, LADA Granta и Ford Transit. Авария произошла днем в понедельник, 16 марта. Из-за нее на дороге растянулась большая пробка.

— 23-летний водитель LADA Granta не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившемся впереди грузовиком. В результате Ford продвинулся вперед и столкнулся с КАМАЗом, — рассказали в Управлении ГОЧС по Миассу.

В ДТП серьезно никто не пострадал. Водитель отечественной легковушки получил ушибы и царапины, он будет лечиться дома.

Сегодня, 17 марта, непогода снова осложнила ситуацию на дорогах. Водители сообщают в соцсетях о пробке на М-5 от поворота на Миасс до Златоуста.

НА ЗАМЕТКУ

О нештатных ситуациях на федеральных дорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU