Пенсионерка прикарманила чужой смартфон в поезде, идущем по Челябинской области

17 Март 2020 2020-03-17T11:48:24+03:00

Женщина думала, что искать ее никто не будет. Но полиция сработала четко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Однако получить выгоду от кражи мобильника не успела

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19-летняя пассажирка поезда «Астрахань-Нижневартовск» пожаловалась на пропажу дорогого смартфона. Девушка потеряла его после того, как на станции Златоуст вышла ее пожилая попутчица.

Через пару часов подозреваемую в краже женщину задержали. Она призналась, что взяла чужой телефон. Но, якобы, не специально.

— Рано утром перед выходом, собирая свои вещи, 55-летняя пассажирка, которая ехала от станции Кропачево до станции Златоуст, увидела лежавший на полу купе мобильный телефон. Подумав, что это ее телефон, она положила его в карман. А когда на телефон позвонили, женщина поняла, что ошиблась. Вместо того, чтобы ответить на звонок и вернуть устройство, она отключила телефон и отправилась в поликлинику. Там ее и задержали оперативники уголовного розыска, — сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Телефон, который стоил 13 тысяч рублей, изъяли и вернули молодой хозяйке.

На воровку завели уголовное дело по статье «Кража». Пенсионерке грозит 80-тысячный штраф или два года лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU