В Челябинской области на следующей недели завоют тревожные сирены

17 Март 2020 2020-03-17T12:23:00+03:00

Сирены проверяют по всей стране каждый год. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Южноуральцев просят не волноваться — это просто проверка системы

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МЧС предупреждает: 25 марта во всех городах Челябинской области будут проверять систему экстренного оповещения на случай ЧС. Она проводится каждый год. Вой сирен жители услышат с 11 до 14 часов — везде в разное время.

— В период проверки никаких действий предпринимать не нужно, — напоминают в пресс-службе ведомства.

СПРАВКА КП

Напомним, сигнал «Внимание всем!» означает, что произошло ЧС. Услышав его, нужно немедленно включить телевизор или радиоприемник и прослушать сообщение: что случилось и как следует действовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU