В Челябинской области на следующей недели завоют тревожные сирены
МЧС предупреждает: 25 марта во всех городах Челябинской области будут проверять систему экстренного оповещения на случай ЧС. Она проводится каждый год. Вой сирен жители услышат с 11 до 14 часов — везде в разное время.
— В период проверки никаких действий предпринимать не нужно, — напоминают в пресс-службе ведомства.
СПРАВКА КП
Напомним, сигнал «Внимание всем!» означает, что произошло ЧС. Услышав его, нужно немедленно включить телевизор или радиоприемник и прослушать сообщение: что случилось и как следует действовать.
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ИСТОЧНИК KP.RU