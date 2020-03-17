2020-03-17T13:19:57+03:00
Происшествия

Деревню в Челябинской области отрезало от мира из-за размытой дороги

На участке дежурят спецслужбы
Валентина ВАГАНОВА
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Такая ситуация повторяется из года в год.Такая ситуация повторяется из года в год.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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В Карталинском районе, что на юге области, обильно тает снег на полях. Это привело к переливу талой воды через насыпную дорогу, ведущую в деревню Горная. Жители оказались буквально отрезаны от райцентра. Сейчас движение на участке перекрыто, на месте дежурит МЧС и ГИБДД. Спасатели помогли вывезти восемь человек, в том числе четырех детей.

— Накануне проведены превентивные мероприятия: на участке дороги выставлена техника повышенной проходимости Карталинского пожарно-спасательного гарнизона. Жизнеобеспечение населенного пункта не нарушено, продукты питания и медикаменты имеются в достаточном количестве. Данная ситуация повторяется ежегодно в период таяния снега, — сообщили КП-Челябинск в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве отметили, уровень воды постепенно снижается из-за ночных минусовых температур. На данный момент глубина перелива уменьшилась — 22 см, а ширина — 9 м. Угрозы подтопления жилых домов нет.

Сейчас глубина перелива уменьшилась. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Сейчас глубина перелива уменьшилась.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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