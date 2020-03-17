Деревню в Челябинской области отрезало от мира из-за размытой дороги
В Карталинском районе, что на юге области, обильно тает снег на полях. Это привело к переливу талой воды через насыпную дорогу, ведущую в деревню Горная. Жители оказались буквально отрезаны от райцентра. Сейчас движение на участке перекрыто, на месте дежурит МЧС и ГИБДД. Спасатели помогли вывезти восемь человек, в том числе четырех детей.
— Накануне проведены превентивные мероприятия: на участке дороги выставлена техника повышенной проходимости Карталинского пожарно-спасательного гарнизона. Жизнеобеспечение населенного пункта не нарушено, продукты питания и медикаменты имеются в достаточном количестве. Данная ситуация повторяется ежегодно в период таяния снега, — сообщили КП-Челябинск в ГУ МЧС России по Челябинской области.
В ведомстве отметили, уровень воды постепенно снижается из-за ночных минусовых температур. На данный момент глубина перелива уменьшилась — 22 см, а ширина — 9 м. Угрозы подтопления жилых домов нет.
Сейчас глубина перелива уменьшилась.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU