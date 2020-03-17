В Челябинске на Северо-Западе на месяц ограничат движение

17 Март 2020 2020-03-17T13:29:00+03:00

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В среду, 18 марта, на Северо-Западе Челябинска, в Курчатовском районе, изменится схема движения автотранспорта. В пресс-службе городской администрации корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что на улице Татищева начинается строительство наружной сети ливневой канализации у дома № 247.

— Из-за строительных работ движение автотранспорта будет ограничено 18 марта в 9.00 и продлится до 10 апреля. Ориентировочно движение откроют в 19.00, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU