В Челябинске объявили масштабный кадровый конкурс
Энергичных, инициативных жителей Челябинской области приглашают попробовать свои силы участием в кадровом конкурсе «Будь в команде!». Власти готовы рассмотреть заявки на замещение вакантных должностей руководителей учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы.
— В начале года мы говорили о том, что у нас есть дефицит кадров в социальной сфере. Мы готовы привлечь, в том числе, молодых специалистов на руководящие должности. Например, на должность главных врачей и их заместителей, директоров школ, училищ, руководителей домов-интернатов, — говорит первый заместитель губернатора Ирина Гехт.
Конкурс стартовал запуском сайта «Будь в команде!». Сбор заявок стартует в среду, 18 марта, и продлится до 19 апреля. Конкурс пройдет в четыре этапа (направление заявки; тестирование; эссе; собеседование).
Участники, успешно прошедшие все этапы станут частью кадрового резерва на должности:
— руководителей и их замы в образовательных учреждениях;
— главных врачей и их заместителей в учреждениях здравоохранения;
— руководителей и их заместители в учреждениях соцзащиты.
Регистрация и прохождение этапов доступны на портале конкурса konkurskadr.gov74.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU