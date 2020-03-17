2020-03-17T13:37:43+03:00
Общество

В Челябинске объявили масштабный кадровый конкурс

Власти ищут претендентов на замещение должностей в учреждениях социальной сферы, образовании, здравоохранении
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В Челябинской области объявлен масштабный кадровый конкурс. Фото: pravmin74.ruВ Челябинской области объявлен масштабный кадровый конкурс. Фото: pravmin74.ru
Изменить размер текста:

Энергичных, инициативных жителей Челябинской области приглашают попробовать свои силы участием в кадровом конкурсе «Будь в команде!». Власти готовы рассмотреть заявки на замещение вакантных должностей руководителей учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы.

— В начале года мы говорили о том, что у нас есть дефицит кадров в социальной сфере. Мы готовы привлечь, в том числе, молодых специалистов на руководящие должности. Например, на должность главных врачей и их заместителей, директоров школ, училищ, руководителей домов-интернатов, — говорит первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Конкурс стартовал запуском сайта «Будь в команде!». Сбор заявок стартует в среду, 18 марта, и продлится до 19 апреля. Конкурс пройдет в четыре этапа (направление заявки; тестирование; эссе; собеседование).

Участники, успешно прошедшие все этапы станут частью кадрового резерва на должности:

— руководителей и их замы в образовательных учреждениях;

— главных врачей и их заместителей в учреждениях здравоохранения;

— руководителей и их заместители в учреждениях соцзащиты.

Регистрация и прохождение этапов доступны на портале конкурса konkurskadr.gov74.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Антимонопольная служба возбудила дело из-за путаницы на афишах Элджея
На остановке в Челябинске вспыхнул троллейбус
Артисты из Челябинска не смогли вылететь на фестиваль в Германию
В Челябинской области простятся с военным комиссаром Борисом Костыря
В Челябинске объявили масштабный кадровый конкурс
В Челябинске на Северо-Западе на месяц ограничат движение
«Руки Вверх!» отказались петь в Челябинске и Магнитогорске из-за коронавируса
Деревню в Челябинской области отрезало от мира из-за размытой дороги
«В салоне было 15 пассажиров»: появились подробности ДТП с автобусом в Челябинской области
В Челябинской области на следующей недели завоют тревожные сирены
Пенсионерка прикарманила чужой смартфон в поезде, идущем по Челябинской области
На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись две легковушки и КАМАЗ
Алексей Текслер предложил централизованно распределять медицинские маски по регионам РФ
Специалисты обещают Челябинской области неблагополучный сезон по клещевому энцефалиту
В ЮУрГУ передумали переходить на дистанционное обучение из-за коронавируса
Водителя, который сбил пешехода возле челябинского минстроя, отправили на поселение
Челябинский аэропорт закрыли на три дня
В Челябинске у девятиклассников перенесли «пробник» по математике
Родители школяров из Челябинской области пожаловались на поборы за уроки английского языка
В Челябинской области пассажирский автобус попал в аварию
18 щенков шпица не смогли выехать из Челябинской области в Казахстан
Поезд «Снегирь» перестанет курсировать в Челябинской области
Из-за коронавируса железнодорожники отменили поезда из Челябинской области в Казахстан
Жителя Казахстана не хотели выпускать из Челябинской области на родину из-за коронавируса
«Бил в лицо и по голове»: неизвестный напал на 82-летнюю кондуктора в Челябинской области