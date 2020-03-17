В Челябинске объявили масштабный кадровый конкурс

17 Март 2020 2020-03-17T13:37:43+03:00

Власти ищут претендентов на замещение должностей в учреждениях социальной сферы, образовании, здравоохранении

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Энергичных, инициативных жителей Челябинской области приглашают попробовать свои силы участием в кадровом конкурсе «Будь в команде!». Власти готовы рассмотреть заявки на замещение вакантных должностей руководителей учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы.

— В начале года мы говорили о том, что у нас есть дефицит кадров в социальной сфере. Мы готовы привлечь, в том числе, молодых специалистов на руководящие должности. Например, на должность главных врачей и их заместителей, директоров школ, училищ, руководителей домов-интернатов, — говорит первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Конкурс стартовал запуском сайта «Будь в команде!». Сбор заявок стартует в среду, 18 марта, и продлится до 19 апреля. Конкурс пройдет в четыре этапа (направление заявки; тестирование; эссе; собеседование).

Участники, успешно прошедшие все этапы станут частью кадрового резерва на должности:

— руководителей и их замы в образовательных учреждениях;

— главных врачей и их заместителей в учреждениях здравоохранения;

— руководителей и их заместители в учреждениях соцзащиты.

Регистрация и прохождение этапов доступны на портале конкурса konkurskadr.gov74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU