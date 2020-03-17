В Челябинской области простятся с военным комиссаром Борисом Костыря
В минувшее воскресенье скоропостижно ушел из жизни военный комиссар Челябинской области Борис Костыря. Ему было 52 года. Как сообщают СМИ, предварительная причина смерти — инсульт.
Борис Алексеевич был командиром танкового взвода, участвовал в боевых действиях, в областном военном комиссариате проработал более 10 лет. На должность военного комиссара был назначен в январе этого года.
Свои соболезнования близким погибшего выразили губернатор и правительство Челябинской области.
Прощание с Борисом Костыря состоится в среду, 18 марта, в Чебаркуле.
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ИСТОЧНИК KP.RU