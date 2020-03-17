Артисты из Челябинска не смогли вылететь на фестиваль в Германию

17 Март 2020 2020-03-17T13:50:03+03:00

Александр Майер планировал показать на фестивале моноспектакль по жизни и творчеству Сергея Есенина.

Изменить размер текста: A A

На рубеже марта-апреля Новый Художественный театр из Челябинска планировал принять участие в очень известном международном театральном фестивале «MOST», который проходит в Ганновере. Однако планы сорвал коронавирус.

— 29 марта НХТ должен был представлять моноспектакль в исполнении Александра Майера «О верю, верю, счастье есть» по жизни и творчеству Сергея Есенина. Но введенные в Германии карантинные меры привели к переносу международного театрального форума. Фестиваль пройдет в ноябре, — рассказали в театре.

В Ганновер Майер все же поедет, но осенью.

Кстати, в 2019 году НХТ уже выступал на этом фестивале со спектаклем «Триптих для одной актрисы», поставленным по монопьесам Нины Мазур. Исполнительница сразу трех ролей — Медеи, Леди Капулетти и Джакомины — актриса НХТ Ксения Бойко получила диплом «За блестящее искусство перевоплощения».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU