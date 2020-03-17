На остановке в Челябинске вспыхнул троллейбус

17 Март 2020 2020-03-17T14:20:05+03:00

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Во вторник, 17 марта, на конечной остановке по улице Блюхера загорелся троллейбус №5. Очевидцы вызвали на место пожарных.

— Вызов поступил в 15:29. В момент прибытия сотрудников МЧС, людей внутри автобуса не было. Горение происходило по всей площади, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пламя полностью потушили в 15:41. Пострадавших нет.

— Возгорание произошло в течение перерыва, в то время, когда водитель транспортного средства находился в диспетчерской, — добавили в пресс-службе ЧелябГЭТ.

Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU