Уголовное дело об убийстве инвалида в Челябинской области направлено в суд

17 Март 2020 2020-03-17T15:08:07+03:00

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В июле прошлого года в одном из домов Кыштыма был убит инвалид первой группы. Следственный комитет завершил расследование преступления и направил материалы дела в суд.

41-летний обвиняемый уже сидел ранее за хищение. Он был знаком с убитым. Проживал у него после освобождения. Следствием установлено, что убийство произошло по неосторожности. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт. Бывший уголовник избил своего приятеля — инвалида. Тот от полученных травм скончался.

Преступник решил скрыться от правоохранительных органов в чужой квартире. Ему удалось проникнуть в помещение и укрыться там на несколько дней. Обнаружил его хозяин квартиры, который сразу вызвал полицию.

— Предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Незаконное проникновение в жилище», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU