В соседнем Екатеринбурге подтвержден коронавирус: минздрав Челябинской области призывает не паниковать

17 Март 2020 2020-03-17T15:49:50+03:00

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В Екатеринбурге подтвержден первый случай заражения коронавирусом: Covid-19 обнаружили у молодой туристки, вернувшейся из Италии с высокой температурой. Информацию подтвердил губернатор Свердловской области, пишут наши коллеги КП-Екатеринбург.

Туристку госпитализировали. Всех, кто с ней контактировал, отправили на карантин.

В минздраве Челябинской области к ситуации по соседству отнеслись спокойно.

— В УрФо уже был заболевший — в Тюмени. На этой неделе из-за коронавируса закрыли границу с Казахстаном. Однако паниковать не стоит. Челябинская область выполняет все рекомендации по профилактике и находится в высокой степени готовности ко встрече с коронавирусом. Главное — не паниковать, — говорит пресс-секретарь регионального минздрава Марина Сергеева.

Если у вас есть какие-то опасения, звоните по телефону круглосуточной горячей линии: (351) 240-15-16.

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ИСТОЧНИК KP.RU