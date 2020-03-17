В соседнем Екатеринбурге подтвержден коронавирус: минздрав Челябинской области призывает не паниковать
В Екатеринбурге подтвержден первый случай заражения коронавирусом: Covid-19 обнаружили у молодой туристки, вернувшейся из Италии с высокой температурой. Информацию подтвердил губернатор Свердловской области, пишут наши коллеги КП-Екатеринбург.
Туристку госпитализировали. Всех, кто с ней контактировал, отправили на карантин.
В минздраве Челябинской области к ситуации по соседству отнеслись спокойно.
— В УрФо уже был заболевший — в Тюмени. На этой неделе из-за коронавируса закрыли границу с Казахстаном. Однако паниковать не стоит. Челябинская область выполняет все рекомендации по профилактике и находится в высокой степени готовности ко встрече с коронавирусом. Главное — не паниковать, — говорит пресс-секретарь регионального минздрава Марина Сергеева.
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ИСТОЧНИК KP.RU