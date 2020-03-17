2020-03-17T17:38:35+03:00
Общество

Главная челябинская библиотека теперь доступна только для людей в масках

На такие меры в учреждении пошли из-за карантина в городе
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Такую наклейку повесили на входе в библиотеку. Фото: Публичная библиотека, instagram.comТакую наклейку повесили на входе в библиотеку. Фото: Публичная библиотека, instagram.com
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Просим отнестись с пониманием: Челябинская областная универсальная научная библиотека объявила о карантинном режиме. Читатели теперь должны приходить за книгами только в масках.

— Посещать библиотеку можно только в здоровом состоянии и с индивидуальной маской. Для безопасности также у посетителей будут замерять температуру, — пишет администрация в своем Instagram-аккаунте.

В библиотеке также будут организованы точки для дезинфекции рук. Кроме того, читающим челябинцам предложили воспользоваться онлайн-сервисами с книгами. Для бесплатного пользования необходима регистрация на сайте библиотеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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