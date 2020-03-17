Главная челябинская библиотека теперь доступна только для людей в масках

17 Март 2020 2020-03-17T17:38:35+03:00

На такие меры в учреждении пошли из-за карантина в городе

Изменить размер текста: A A

Просим отнестись с пониманием: Челябинская областная универсальная научная библиотека объявила о карантинном режиме. Читатели теперь должны приходить за книгами только в масках.

— Посещать библиотеку можно только в здоровом состоянии и с индивидуальной маской. Для безопасности также у посетителей будут замерять температуру, — пишет администрация в своем Instagram-аккаунте.

В библиотеке также будут организованы точки для дезинфекции рук. Кроме того, читающим челябинцам предложили воспользоваться онлайн-сервисами с книгами. Для бесплатного пользования необходима регистрация на сайте библиотеки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Cтали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU