Главная челябинская библиотека теперь доступна только для людей в масках
Просим отнестись с пониманием: Челябинская областная универсальная научная библиотека объявила о карантинном режиме. Читатели теперь должны приходить за книгами только в масках.
— Посещать библиотеку можно только в здоровом состоянии и с индивидуальной маской. Для безопасности также у посетителей будут замерять температуру, — пишет администрация в своем Instagram-аккаунте.
В библиотеке также будут организованы точки для дезинфекции рук. Кроме того, читающим челябинцам предложили воспользоваться онлайн-сервисами с книгами. Для бесплатного пользования необходима регистрация на сайте библиотеки.
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ИСТОЧНИК KP.RU