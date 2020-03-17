«Это современное искусство». Юрий Дудь расспросил группу Anacondaz о скандальной обложке от челябинской художницы
«Это метафора» — так музыканты из группы Anacondaz ответили Юрию Дудю об скандальной обложке нового альбома. Иллюстрацию для пластинки подготовила художница из Челябинска Маруся Махмутова.
К группе возникали претензии из-за использованных символов. На обложке альбома «Мои дети не будут скучать» использованы два произведения искусства: скульптура из Лувра La mort Saint-Innocent неизвестного автора, которая находится как бы внутри знаменитого монумента «Родина-мать зовет!».
— Это метафора раздвоения общества. Нам предъявляли претензии о том, что мы касались символа Великой отечественной войны, хотя в самом альбоме не было ничего о ней. Мы также об этом не задумывались, — рассказал один из фронтменов группы Артем Хорев.
Anacondaz про Россию и Родину-мать / вДудь. Видео: Юрий Дудь, youtube.com
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ИСТОЧНИК KP.RU