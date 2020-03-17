2020-03-17T19:08:16+03:00
Общество

Челябинцев пугают фейками о «детских» штрафах

Родительские чаты разрываются от безумных угроз
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Сообщения появились в родительских школьных чатахСообщения появились в родительских школьных чатахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Челябинске новая «напасть» из-за карантинов. Во многих родительских чатах появились сообщения о «детских» штрафах за появление вне дома после учебы.

— С завтрашнего дня будут проводится рейдовые мероприятия. Если ребенок будет находится в школе из-за дополнительных занятий или кружков, то будут наказаны школы. Но если дети окажутся в автобусах или в магазинах, то их родителей ждут штрафы, — пишется в сообщениях.

Однако власти развеяли эти слухи. Информацию о том, что никаких рейдов не будет подтвердила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Чтобы взять штраф, нужно основание. За последние дни никаких решений в отношении школьников не принималось. Вместо чатов, поболтайте со своими детьми, — написала вице-губернатор на своей страничке в Facebook.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинцев пугают фейками о «детских» штрафах
«Это современное искусство». Юрий Дудь расспросил группу Anacondaz о скандальной обложке от челябинской художницы
Челябинская презентация модной одежды переносят из-за коронавируса
В аэропорт Челябинск вновь едут силовики
Главная челябинская библиотека теперь доступна только для людей в масках
Режим повышенной готовности: из-за коронавируса в Челябинской области отменены все соревнования
В соседнем Екатеринбурге подтвержден коронавирус: минздрав Челябинской области призывает не паниковать
Антимонопольная служба нашла нарушения в рекламе скандального шоу «Снежная королева» в Челябинске
Студентов-медиков в Челябинске отказываются переводить на карантин из-за коронавируса
Уголовное дело об убийстве инвалида в Челябинской области направлено в суд
Антимонопольная служба возбудила дело из-за путаницы на афишах Элджея
На остановке в Челябинске вспыхнул троллейбус
Артисты из Челябинска не смогли вылететь на фестиваль в Германию
В Челябинской области простятся с военным комиссаром Борисом Костыря
В Челябинске объявили масштабный кадровый конкурс