Челябинцев пугают фейками о «детских» штрафах

17 Март 2020 2020-03-17T19:08:16+03:00

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В Челябинске новая «напасть» из-за карантинов. Во многих родительских чатах появились сообщения о «детских» штрафах за появление вне дома после учебы.

— С завтрашнего дня будут проводится рейдовые мероприятия. Если ребенок будет находится в школе из-за дополнительных занятий или кружков, то будут наказаны школы. Но если дети окажутся в автобусах или в магазинах, то их родителей ждут штрафы, — пишется в сообщениях.

Однако власти развеяли эти слухи. Информацию о том, что никаких рейдов не будет подтвердила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Чтобы взять штраф, нужно основание. За последние дни никаких решений в отношении школьников не принималось. Вместо чатов, поболтайте со своими детьми, — написала вице-губернатор на своей страничке в Facebook.

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ИСТОЧНИК KP.RU