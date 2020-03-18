Жители Зауралья увидели Дарта Вейдера на фото травмоцентра

18 Март 2020 2020-03-18T05:50:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Эта фотография сделана дроном с высоты птичьего полета. На снимке — курганский травмоцентр имени академика Илизарова. Напоминает нечто фантастическое…

— Сам Дарт Вейдер (герой саги «Звездные войны» — прим. автора) смотрит из темноты, — прокомментировал в группе «Sky Drone | Курган» Игорь Андреев.

А подписчик паблика «Типичный Курган» увидел на фото человека в шлеме и сделал соответсвующую фотообработку.

— Ночью с такой подсветкой смотрится необычно. С первого взгляда показалось — как картинка из фантастики, а со второго — человек в шлеме, — подписал Евгений Земеров.

Евгений Земеров увидел на фото травоцентра человека в шлеме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU