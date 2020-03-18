Жители Зауралья увидели Дарта Вейдера на фото травмоцентра
Эта фотография сделана дроном с высоты птичьего полета. На снимке — курганский травмоцентр имени академика Илизарова. Напоминает нечто фантастическое…
— Сам Дарт Вейдер (герой саги «Звездные войны» — прим. автора) смотрит из темноты, — прокомментировал в группе «Sky Drone | Курган» Игорь Андреев.
А подписчик паблика «Типичный Курган» увидел на фото человека в шлеме и сделал соответсвующую фотообработку.
— Ночью с такой подсветкой смотрится необычно. С первого взгляда показалось — как картинка из фантастики, а со второго — человек в шлеме, — подписал Евгений Земеров.
Евгений Земеров увидел на фото травоцентра человека в шлеме.
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ИСТОЧНИК KP.RU