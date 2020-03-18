Старушка из Франции предлагает жителям Челябинской области наследство в 500 тысяч евро

18 Март 2020 2020-03-18T06:18:21+03:00

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Жительница Магнитогорска Елена Кабакова опубликовала скрины своей переписки с неизвестными ей людьми в соцсети.

— Мошенничества из «Инстаграма». Пишет сначала, якобы, старушка из Франции, потом ее адвокат и банк, — предупредила Елена в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Действительно, первой женщине написала 70-летняя француженка бельгийского происхождения, как она сама представилась. На русском языке. Рассказала, что она коммерческий импортер оливкового масла. Опухоль головного мозга. Остались считанные дни. Поэтому старушка решила завещать свое состояние кому-нибудь. Но у нее нет ни детей, ни других родственников. Поэтому она решила завещать чек… случайному счастливчику из Instagram. На вопросы «А почему я?» и «Как я его получу?» бабушка отвечает шаблонами. Но это можно списать на плохое знание русского языка.

Богатенькая французская бабушка попросила у женщины из Магнитогорска ее номер телефона, после чего ей на WhatsApp написали адвокат и представитель банка. Они даже составили документ пожертвования, вписав в него фамилию женщины. Потом запросили ее паспортные данные. На этом их общение закончилось, так как Елена не решилась выкладывать такую важную информацию неизвестным людям в соцсети.

— Потом адвокат денег попросит для оформления документов и всяких переводов. Это ж старый развод! Только раньше на электронную почту писал умирающий миллионер из Аргентины, и называлось письмо «Наследство», — комментируют пользователи ВК.

— Просто любопытно было. И хотя понимала, что это развод, в своих мечтах уже поменяла машину на новую, — ответила Елена Кабакова.

Кажется, что это наивно и смешно. Но кого-то такие мечты о халяве заводят далеко, и люди действительно перечисляют деньги мошенникам.

Скрин переписки. vk.com/magnitkacity

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