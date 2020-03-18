2020-03-18T07:30:47+03:00
Общество

В Челябинске ушел из жизни бессменный редактор «Урал-пресс-информ» Валерий Иванов

Известный журналист скончался после долгой болезни
Лидия ПЕСКОВА
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Валерий Иванов. Фото: соцсети.Валерий Иванов. Фото: соцсети.
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Печальная новость пришла во вторник, 17 марта. Бессменный редактор «Урал-пресс-информ» Валерий Иванов ушел из жизни после тяжелой и долгой болезни на 68-м году жизни. Старейшее агентство новостей «Урал-пресс-информ» он возглавлял с 1998 года.

Валерий Иванов родился в Свердловской области. Из-за высокого роста и стати в армии его отправили служить в роту Почетного караула при Кремле. После военной службы Иванов окончил факультет журналистики УрГУ. Работал в газетах «Челябинский металлург», «Призыв», был главным редактором «Челябинского трубника». В «Вечернем Челябинске» вел вкладку в газету «Челябинск промышленный». Потом создал агентство «Урал-пресс-информ».

Друзья, коллеги вспоминают о том, что Валерий Иванов был человеком со сложным характером, бескомпромиссным и в то же время тонким, лиричным поэтом. Он делал прекрасные фотоснимки, которые с успехом выставлялись в Питере и украшали материалы «Урал-пресс-информ».

Прощание с мастером состоится в четверг, 19 марта, на Митрофановском кладбище.

Редакция КП-Челябинск выражает глубокие соболезнования семье Валерия Иванова, а также всему коллективу агенства «Урал-пресс-информ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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