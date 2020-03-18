В Челябинске чиновники решают, отправлять ли детей на карантин по коронавирусу

18 Март 2020 2020-03-18T09:44:39+03:00

В федеральном министерстве просвещения настаивают на дистанционном образовании в течение нескольких недель

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В данный момент идет селекторное совещание министерства просвещения РФ с регионами. Как сообщает РИА «Новости», «во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля будут объявлены каникулы». Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Меры вводятся из-за коронавируса.

— Слушаем министра, решаем, — прокомментировала корреспонденту КП-Челябинск первый заместитель министра образования и науки региона Елена Коузова.

Весенние каникулы начинаются в большинстве школ 25 марта. Для выпускников 9 и 11 классов вынужденные каникулы до 12 апреля нежелательны: нужно пройти массу учебного материала. Пробник по математике для сдающих ОГЭ и так перенесли на неопределенный срок.

В начале недели власти решили не закрывать школы на карантин. Вузы Челябинской области перешли на дистанционное обучение, кроме ЮУрГУ и медицинский университет. До сих пор не решен вопрос с карантином в педуниверситете.

Сегодня, 18 марта, губернатор Алексей Текслер проводит штаб по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Окончательное решение по карантину в школах, скорее всего, будут принято на заседании.

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ИСТОЧНИК KP.RU