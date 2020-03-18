2020-03-18T11:33:27+03:00
Общество

Tele2 обнуляет звонки на горячие линии и доступ к стопкоронавирус.рф

Мобильный оператор Tele2 обнулил для своих клиентов стоимость звонков на горячие линии по коронавирусу. Оператор также сделал бесплатным доступ к сайту стопкоронавирус.рф
Поделиться:
Изменить размер текста:

Tele2 принимает ряд продуктовых решений для лучшего информирования населения о коронавирусе, предотвращения распространения заболевания и более эффективного соблюдения официальных рекомендаций по борьбе с пандемией.

Оператор обнулил стоимость звонков для своих абонентов из любого региона присутствия Tele2 России на московские горячие линии по коронавирусу:

• 7 (495) 870 45 09 – телефон столичного Департамента здравоохранения для обращений граждан, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией; путешественники, обязанные пройти двухнедельный режим самоизоляции, могут позвонить на номер для получения больничного листа.

• 7 (499) 251 83 00 – общий телефон Департамента здравоохранения города Москвы, куда можно адресовать вопросы о коронавирусе.

Помимо бесплатных звонков на справочные линии, Tele2 сделала сайт стопкоронавирус.рф доступным всем абонентам вне зависимости от оплаты тарифа и наличия пакета трафика. Ресурс создан для объективного информирования населения о распространении вируса и борьбы со слухами.

Tele2 будет следить за развитием ситуации с распространением инфекции и предлагать абонентам новые решения для более эффективной борьбы с заболеванием.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области готовятся объявить режим повышенной готовности по коронавирусу
Вандалы испортили еще один арт-объект в центре Челябинска
Tele2 обнуляет звонки на горячие линии и доступ к стопкоронавирус.рф
Гречки не будет: популярная у подростков певица отменила концерт в Челябинске
В Челябинске учеников лицея обследуют на коронавирус
Думайте сами. В Челябинске родители решат, уходить их детям-школьникам на карантин или нет
В челябинский карантинный центр привезли еще 10 китайцев
В Челябинске чиновники решают, отправлять ли детей на карантин по коронавирусу
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
В Челябинске облили зеленкой памятник Валентине Терешковой
Возле трамвайного депо в Челябинске сошел с рельсов вагон
В Челябинске ушел из жизни бессменный редактор «Урал-пресс-информ» Валерий Иванов