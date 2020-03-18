2020-03-18T13:43:29+03:00
Общество

Как будут работать детсады, школы и вузы в Челябинской области с 19 марта

Подробные разъяснения дали власти
Инна КУМЕЙКОИрина ГОЛЛАЙ
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С четверга по заявлению от родителей дети смогут учиться дистанционно.С четверга по заявлению от родителей дети смогут учиться дистанционно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В правительстве области началось заседание областного оперативного штаба по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. Открыл заседание губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам специалистов, ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции в Челябинской области нет. Однако важно соблюдать меры профилактики.

С 19 марта вводится свободное посещение занятий в школе. Для этого один из родителей должен написать заявление в администрацию учебного заведения. Дистанционный способ будет также доступен.

— Свободное посещение школы — это не каникулы, а особый режим учебы. Особенно этот посыл актуален для учеников выпускных классов — 9 и 11 классов, — подчеркнула первый заместитель губернатора области Ирина Гехт.

Вузы уходят на дистанционное обучение. Детсады работают, но в особом режиме профилактики. С более частой уборкой, проветриванием, измерением температуры детей утром. Также Алексей Текслер поручил обеспечить ЛПУ, школы, детсады региона установками по дезинфекции.

До 10 апреля отменяются все спортивные и зрелищные мероприятия с числом участников более 50 человек. Также родителей просят ограничить посещение детьми ТРК без особой надобности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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