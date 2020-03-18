2020-03-18T13:01:25+03:00
Общество

На Южном Урале стало меньше фальшивых денег

Подделывают не только рубли, но и доллары, и даже китайские юани
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Поддельных купюр стало меньше почти в два разаПоддельных купюр стало меньше почти в два разаФото: Мария ЛЕНЦ
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Доллары, рубли, евро, юани — теперь таких фальшивок стало меньше. Пресс-служба отделения Банка России Челябинской области рассказала о рекордно низком количестве поддельных банкнот.

Как сообщает издание «Южноуральская панорама», всего за 2019 год было выявлено 313 фальшивок. Это почти в два с половиной раза меньше, чем в 2018 году. Чаще всего подделывали купюры номиналом в 5 тысяч рублей, однако на Южном Урале встречались и заграничные банкноты «банка приколов». Среди них доллары, евро и даже одна подделка под китайские юани.

В пресс-службе банка напомнили, что отличия настоящей купюры от поддельной можно посмотреть в интернет-приложениях. Кроме того, сотрудники отметили, что активно борются с подделками в банковской системе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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