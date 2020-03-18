На Южном Урале стало меньше фальшивых денег

18 Март 2020 2020-03-18T13:01:25+03:00

Поддельных купюр стало меньше почти в два раза Фото: Мария ЛЕНЦ

Подделывают не только рубли, но и доллары, и даже китайские юани

Изменить размер текста: A A

Доллары, рубли, евро, юани — теперь таких фальшивок стало меньше. Пресс-служба отделения Банка России Челябинской области рассказала о рекордно низком количестве поддельных банкнот.

Как сообщает издание «Южноуральская панорама», всего за 2019 год было выявлено 313 фальшивок. Это почти в два с половиной раза меньше, чем в 2018 году. Чаще всего подделывали купюры номиналом в 5 тысяч рублей, однако на Южном Урале встречались и заграничные банкноты «банка приколов». Среди них доллары, евро и даже одна подделка под китайские юани.

В пресс-службе банка напомнили, что отличия настоящей купюры от поддельной можно посмотреть в интернет-приложениях. Кроме того, сотрудники отметили, что активно борются с подделками в банковской системе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU