2020-03-18T13:46:24+03:00
Общество

Из-за угрозы коронавируса Челябинская область закупит аппараты ИВЛ и маски для населения

Регион готовится дать отпор пандемии
Инна КУМЕЙКОИрина ГОЛЛАЙ
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Медики получат дополнительное оснащение для борьбы с коронавирусом.Медики получат дополнительное оснащение для борьбы с коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Алексей Текслер распорядился ввести в регионе режим повышенной готовности. Потому, подчеркнул он, важно оперативно купить все необходимое оборудование. И обращать при этом внимание на цены.

— Сейчас в лечебных учреждениях области уесть 493 аппарата искусственной вентиляции легких. Для увеличения парка реанимационного оборудования из бюджета области выделены 72 млн рублей на покупку защитных боксов, костюмов, аппаратов ИВЛ и прочего. В лечебно-профилактических учреждениях региона есть запас медицинских масок, но их пока недостаточно для аптечной сети, — рассказал на заседании оперативного штаба по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Дефицит масок объяснил генеральный директор АО «Областной аптечный склад» Андрей Князев:

— В аптеках есть запас в 20 тыс. масок. На областном аптечном складе еще 25 тысяч — для медицинских учреждений. У региона подписаны договоры с 16 производителями, но поставки срываются или переносятся на апрель-май. К тому же, максимально выросла цена на маски.

Губернатор поблагодарил медиков и специалистов Роспотребнадзора за самоотверженную нагрузку в нелегкое время. Регион выделит дополнительные деньги в фонд оплаты труда тех, кто находится на переднем крае противостояния распространению коронавирусной инфекции.

Кстати, область готова обследовать население на коронавирус по направлению терапевта бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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