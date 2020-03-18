Текслер призвал обеспечить общением тех, кто работает на «удаленке» из-за коронавируса
Распространение коронавируса уже меняет экономику мира. В среду, 18 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал поддержать ключевые отрасли региона и бизнес. Резервный фонд региона составляет 200 млн. рублей.
На федеральном уровне принято решение об отсрочке оплаты налогов для авиаотрасли и для турбизнеса. Расширены программы льготного кредитования для малых и средних предприятий. Глава региона просит разработать меры дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса, проработать вопрос о дополнительных льготах и налоговых отсрочках.
Обращаясь к работодателям, Текслер призвал проявлять максимальную гибкость в отношениях с персоналом. Например, отправлять людей на больничные. Правительство РФ вот-вот примет решение об оплате больничных для вынужденно оказавшихся не у дел. Выплаты будут идти каждые 5 дней.
А когда масштаб самоизоляции будет расширяться, людей на «удаленке» нужно обеспечить общением. Особенно губернатор беспокоится о пожилых: люди старшего поколения более других подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Важно окружить их заботой соцслужб, вниманием волонтеров.
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ИСТОЧНИК KP.RU