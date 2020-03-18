В Челябинской области ограничат движение большегрузов
Шесть тонн — именно такой предел установлен миндортрансом Челябинской области для ограничения движения большегрузов. С 15 апреля из-за погодных условий на дороги регионального значения Южного Урала не пустят грузовики с грузом тяжелее шести тысяч килограмм.
— Движение будет ограничено до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток от 15 апреля. Исключение — дорога Обход г. Челябинска (протяженностью 118,9 км) и Вахрушево г. Копейска — Долгодеревенское (протяженностью 31,4 км), — рассказали в пресс-службе миндортранса.
В министерстве добавили, что запрет не распространяется на транспорт для перевозки продуктов, ремонтные машины, а также междугородние автобусы.
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ИСТОЧНИК KP.RU