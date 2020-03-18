2020-03-18T13:40:32+03:00
Общество

В Челябинской области ограничат движение большегрузов

Все из-за природных условий
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В миндортрансе боятся возможных происшествийВ миндортрансе боятся возможных происшествийФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Шесть тонн — именно такой предел установлен миндортрансом Челябинской области для ограничения движения большегрузов. С 15 апреля из-за погодных условий на дороги регионального значения Южного Урала не пустят грузовики с грузом тяжелее шести тысяч килограмм.

— Движение будет ограничено до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток от 15 апреля. Исключение — дорога Обход г. Челябинска (протяженностью 118,9 км) и Вахрушево г. Копейска — Долгодеревенское (протяженностью 31,4 км), — рассказали в пресс-службе миндортранса.

В министерстве добавили, что запрет не распространяется на транспорт для перевозки продуктов, ремонтные машины, а также междугородние автобусы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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