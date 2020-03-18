В Челябинске атаковали магазин ради еды
В Челябинске впервые со времен 90-х на продуктовый магазин совершили налет из-за еды. Нападение якобы произошло в ночь с 17 на 18 марта.
Как сообщает издание «Курс дела», о налете рассказал челябинец Алексей Бургучев в социальных сетях. Южноуралец рассказал, что злоумышленники пытались проникнуть в магазин, чтобы достать еды. Однако их планам не суждено было сбыться — в минимаркете бронированные стекла.
Никакой дополнительной информации, впрочем, пользователь не рассказал. Более того, пока неизвестно какой именно магазин пытались ограбить, кто организаторы налета и известно ли о происшествии в полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU