Все кружки, школы, колледжи и училища Челябинской области переходят на режим свободного посещения
С четверга, 19 марта, школы, организации среднего профессионального образования и учреждения дополнительного образования Челябинской области переходят на на режим свободного посещения. Вузы организуют обучение студентов в дистанционном формате. Детские сады работают в обычном режиме с усилением профилактических мер, сообщает пресс-служба министерства образования области.
Новый режим работы будет действовать до 12 апреля.
Вместе с тем в коллективы не пустят детей и педагогов, которые только что побывали в странах, где отмечается неблагополучная ситуация по коронавирусу. Для них запрет на посещение детских учебных заведений будет действовать две недели.
— Родители могут проинформировать о своем решении школу, колледж или училище в письменном виде. Заявление можно направить на электронную почту, однако свой выбор нужно подтвердить звонком, — говорят в министерстве.
Оставшимся дома предложен самый оптимальный для них вариант дистанционного обучения с использованием различных образовательных онлайн-ресурсов и платформ.
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ИСТОЧНИК KP.RU