2020-03-18T15:00:22+03:00
Общество

Все кружки, школы, колледжи и училища Челябинской области переходят на режим свободного посещения

Такое решение принял оперативный штаб по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции
Лидия ПЕСКОВА
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В кружках и секциях, как и в школах, - свободное посещение.В кружках и секциях, как и в школах, - свободное посещение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С четверга, 19 марта, школы, организации среднего профессионального образования и учреждения дополнительного образования Челябинской области переходят на на режим свободного посещения. Вузы организуют обучение студентов в дистанционном формате. Детские сады работают в обычном режиме с усилением профилактических мер, сообщает пресс-служба министерства образования области.

Новый режим работы будет действовать до 12 апреля.

Вместе с тем в коллективы не пустят детей и педагогов, которые только что побывали в странах, где отмечается неблагополучная ситуация по коронавирусу. Для них запрет на посещение детских учебных заведений будет действовать две недели.

— Родители могут проинформировать о своем решении школу, колледж или училище в письменном виде. Заявление можно направить на электронную почту, однако свой выбор нужно подтвердить звонком, — говорят в министерстве.

Оставшимся дома предложен самый оптимальный для них вариант дистанционного обучения с использованием различных образовательных онлайн-ресурсов и платформ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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