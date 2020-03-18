2020-03-18T15:06:23+03:00
Общество

Сообщи о соседе! В Челябинске все путешественники должны сдать анализы на коронавирус

На горячую линию минздрава могут звонить обладающие информацией о приехавших
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Приехал из-за границы? Сдай анализ крови и мазок из носоглотки!Приехал из-за границы? Сдай анализ крови и мазок из носоглотки!Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Под пристальным контролем властей Челябинской области находятся прибывающие из-за границы. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил 18 марта после заседания регионального штаба по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. В регионе вводится режим повышенной готовности.

— Львиная доля заболевших коронавирусной инфекцией — побывавшие за границей. Роспотребнадзор, минздрав региона активно работают с миграционными службами. Работает «горячая линия» минздрава, куда могут позвонить, в том числе, и те, кто приехал из-за границы, и те, кто знает о прибывших из-за рубежа. Сдавать анализы должны прибывающие изо всех стран, но, в первую очередь, мы обращаем внимание на неблагополучные с точки зрения эпидемии государства, — сказал губернатор.

Пока ни один случай не дал положительной реакции. Если такое случится, противоэпидемические службы развернут работу по всем контактам заболевшего человека.

Лабораторные службы Роспотребндзора в смену обрабатывают до 150 анализов. Мощности позволяют проводить до 250 манипуляций в сутки. Пока такой потребности нет.

Информацию о прибывающих из-за рубежа южноуральцах отслеживает Роспотребнадзор, сотрудники миграционной службы ее передают медикам. Каждый человек может самостоятельно обратиться на горячую линию минздрава (351) 240-15-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту Шереметьево отменены два рейса «Москва-Челябинск»
В Челябинске премируют медиков за самоотверженную борьбу с коронавирусом
Челябинский КВНщик неудачно пошутил про «Корона Вирус» у своей мамы
Вузы Челябинской области уходят на режим дистанционного обучения
Сообщи о соседе! В Челябинске все путешественники должны сдать анализы на коронавирус
Все кружки, школы, колледжи и училища Челябинской области переходят на режим свободного посещения
«Зато смог развеялся»: уроженка Челябинска рассказала о жизни в охваченной коронавирусом Италии
Антимонопольщики отреагировали на рекламный щит с должниками в Челябинске
В Челябинске атаковали магазин ради еды
ЧМК провел интеллектуальную викторину для школьников
В Челябинской области ограничат движение большегрузов
Текслер призвал обеспечить общением тех, кто работает на «удаленке» из-за коронавируса