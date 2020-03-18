Сообщи о соседе! В Челябинске все путешественники должны сдать анализы на коронавирус

18 Март 2020 2020-03-18T15:06:23+03:00

На горячую линию минздрава могут звонить обладающие информацией о приехавших

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Под пристальным контролем властей Челябинской области находятся прибывающие из-за границы. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил 18 марта после заседания регионального штаба по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. В регионе вводится режим повышенной готовности.

— Львиная доля заболевших коронавирусной инфекцией — побывавшие за границей. Роспотребнадзор, минздрав региона активно работают с миграционными службами. Работает «горячая линия» минздрава, куда могут позвонить, в том числе, и те, кто приехал из-за границы, и те, кто знает о прибывших из-за рубежа. Сдавать анализы должны прибывающие изо всех стран, но, в первую очередь, мы обращаем внимание на неблагополучные с точки зрения эпидемии государства, — сказал губернатор.

Пока ни один случай не дал положительной реакции. Если такое случится, противоэпидемические службы развернут работу по всем контактам заболевшего человека.

Лабораторные службы Роспотребндзора в смену обрабатывают до 150 анализов. Мощности позволяют проводить до 250 манипуляций в сутки. Пока такой потребности нет.

Информацию о прибывающих из-за рубежа южноуральцах отслеживает Роспотребнадзор, сотрудники миграционной службы ее передают медикам. Каждый человек может самостоятельно обратиться на горячую линию минздрава (351) 240-15-16.

ИСТОЧНИК KP.RU