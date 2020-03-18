2020-03-18T15:22:48+03:00
Общество

Вузы Челябинской области уходят на режим дистанционного обучения

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности
Ольга АНТОНОВА
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Все вузы Челябинской области временно будут учить студентов дистанционно. Фото: Архив "КП".Все вузы Челябинской области временно будут учить студентов дистанционно. Фото: Архив "КП".
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С 19 марта все школы Челябинской области переходят на режим свободного посещения. Родителям следует подать заявление в администрацию школы, в котором указать, будет ли школьник учиться очно или перейдет на дистанционное обучение. Подать заявление можно будет и в электронном виде. Это — решение губернатора Алексея Текслера, подписавшего распоряжение о режиме повышенной готовности в связи с недопущением распространения в регионе коронавирусной инфекции.

Школы не закрываются. Со следующей недели в большинстве школ начинаются весенние каникулы. Такие же рекомендации выданы федеральным министерством просвещения. Ориентировочный срок окончания ограничительных мер — 10 апреля.

— По аналогичной системе свободного посещения будут работать учреждения дополнительного образования и профтехучилища, — сказал после заседания областного штаба по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции Алексей Текслер. —

А что с вузами?

— Все вузы в регионе перейдут на дистанционную форму обучения (с 19 марта — прим. ред.). Ректоры предупреждены, — сказал Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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