В Челябинске премируют медиков за самоотверженную борьбу с коронавирусом

18 Март 2020 2020-03-18T15:44:15+03:00

В первые дни, когда по миру начала распространяться эпидемия коронавирусной инфекции, медики в лабораториях региона работали круглосуточно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

В сутки лаборатории областного Роспотребнадзора проводят до 150 анализов на коронавирус. Мощности позволяют проводить до 250 исследований. Пока такой потребности нет.

— Всего за период наблюдения в Челябинской области был взят под медицинский контроль 1361 человек. В том числе, 966 россиян, 336 китайцев, пять граждан Южной Кореи, 11 граждан Ирана, 24 гражданина Италии и 19 граждан других стран, — сообщил на заседании областного штаба по профилактике и борьбе с ОРВИ, гриппом и коронавирусом глава регионального ведомства Анатолий Семенов. .

На 17 марта под присмотром врачей остаются 678 человек. Из них 580 — россияне и 66 иностранцев.

В больницы области попали 59 человек. В том числе, 53 россиянина. У 57 госпитализированных отрицательные анализы на коронавирус. Еще два набора проб — в работе.

Сейчсас в больницах остаются 13 человек остаются в больницах. Ни одного случая коронавируса на Южном Урале нет.

Как отметил губернатор, медики, самоотверженно работающие на переднем крае борьбы с недопущением распространения коронавируса, будут премированы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU