2020-03-18T15:44:15+03:00
Общество

В Челябинске премируют медиков за самоотверженную борьбу с коронавирусом

Такое распоряжение издал губернатор Алексей Текслер
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В первые дни, когда по миру начала распространяться эпидемия коронавирусной инфекции, медики в лабораториях региона работали круглосуточно.В первые дни, когда по миру начала распространяться эпидемия коронавирусной инфекции, медики в лабораториях региона работали круглосуточно.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В сутки лаборатории областного Роспотребнадзора проводят до 150 анализов на коронавирус. Мощности позволяют проводить до 250 исследований. Пока такой потребности нет.

— Всего за период наблюдения в Челябинской области был взят под медицинский контроль 1361 человек. В том числе, 966 россиян, 336 китайцев, пять граждан Южной Кореи, 11 граждан Ирана, 24 гражданина Италии и 19 граждан других стран, — сообщил на заседании областного штаба по профилактике и борьбе с ОРВИ, гриппом и коронавирусом глава регионального ведомства Анатолий Семенов. .

На 17 марта под присмотром врачей остаются 678 человек. Из них 580 — россияне и 66 иностранцев.

В больницы области попали 59 человек. В том числе, 53 россиянина. У 57 госпитализированных отрицательные анализы на коронавирус. Еще два набора проб — в работе.

Сейчсас в больницах остаются 13 человек остаются в больницах. Ни одного случая коронавируса на Южном Урале нет.

Как отметил губернатор, медики, самоотверженно работающие на переднем крае борьбы с недопущением распространения коронавируса, будут премированы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинский фотограф сделала фотосессию на тему коронавируса
На таможне Челябинска остановили почти 2 миллиона медицинских изделий
Возгорание троллейбуса в Челябинске попало на видео
Челябинцы ищут новые альтернативы медицинским маскам
ВТБ выдал более 100 миллиардов рублей ипотеки с начала года
Известный челябинский экономист рассказала, как открыть бизнес в период пандемии
В Челябинске власти призывают не верить фейкам о «тайных» больных коронавирусной инфекцией
В аэропорту Шереметьево отменены два рейса «Москва-Челябинск»
В Челябинске премируют медиков за самоотверженную борьбу с коронавирусом
Челябинский КВНщик неудачно пошутил про «Корона Вирус» у своей мамы
Вузы Челябинской области уходят на режим дистанционного обучения
Сообщи о соседе! В Челябинске все путешественники должны сдать анализы на коронавирус
Все кружки, школы, колледжи и училища Челябинской области переходят на режим свободного посещения
«Зато смог развеялся»: уроженка Челябинска рассказала о жизни в охваченной коронавирусом Италии
Антимонопольщики отреагировали на рекламный щит с должниками в Челябинске
В Челябинске атаковали магазин ради еды
ЧМК провел интеллектуальную викторину для школьников
В Челябинской области ограничат движение большегрузов
Текслер призвал обеспечить общением тех, кто работает на «удаленке» из-за коронавируса