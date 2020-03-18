В Челябинске власти призывают не верить фейкам о «тайных» больных коронавирусной инфекцией

18 Март 2020 2020-03-18T16:11:14+03:00

Первые лица региона в режиме онлайн каждый день будут информировать о реальном положении дел

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В среду, 18 марта, глава региона Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба по профилактике и борьбе с ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. В регионе объявлен режим повышенной готовности. Среди прочих вопросов обсудили и тему распространения в соцсетях фейковых новостей.

— Ежедневно мы будет информировать жителей о положении дел, — сказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт. — Сегодняшняя история с детьми в лицее № 82, где из-за высокой температуры и кашля не пришли на занятия девять второклассников, — она тоже о том, что мы ничего не скрываем. Заболевшие дети сдадут анализы на коронавирус. Прежде всего, чтобы успокоить родителей.

Каждый день будет идти официальная информация. Чтобы не было домыслов о «штрафах для родителей», например. Или — о тайных больных коронавирусной инфекцией, которых скрывают власти.

— Против фейков будем бороться честной информацией, — сказал губернатор. — Мы максимально открыты.

Кстати, в пятницу, 20 марта, в 13.00, гостем эфира радио «Комсомольская правда» — Челябинск» 95,3 FM станет первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Телефон прямого эфира 7000-953.

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ИСТОЧНИК KP.RU