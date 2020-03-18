2020-03-18T16:15:08+03:00
Общество

Известный челябинский экономист рассказала, как открыть бизнес в период пандемии

Есть варианты как для компаний, так и для самозанятых
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Одним из популярных направлений для самозанятых может стать удаленная работаОдним из популярных направлений для самозанятых может стать удаленная работаФото: Евгения ГУСЕВА
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Коронавирус не повод не искать работу. Во всяком случае, так считает известный экономист из Челябинска Анастасия Кузьминова, которая в своем телеграм-канале решила порассуждать как можно вести свое дело в условиях массового карантина.

— Все вокруг в унынии, и набросала идей. Писала только то, что абсолютно реально. Хотя любая бизнес-идея легко может быть раскритикована — этой критике подвергается любой предприниматель в любое время, — рассказала Анастасия Кузьминова КП-Челябинск.

Любителям работать в команде предложили организовать карантинный центр на базе санатория и пансионата. Изолированное здание с персоналом может быть особенно полезно для пожилых людей. Кроме того, хорошим вариантом может стать доставка продуктов питания и медикаментов, а также санобработка помещений. Этим могут воспользоваться как люди на карантине, так и компании в своих офисах.

Для технически подкованных фирм, есть вариант по производству кварцевых ламп. При этом можно будет также организовать команду, которая поможет подобрать продукт под параметры помещения. Кроме того, учитывая тренд на удаленную работу, IT-компании могут предложить свои решения и сервисы.

Те же ребята, которые работают сами на себя вполне могут работать из дома. В качестве возможных профессий на период карантинов Анастасия предлагает онлайн-репетиторство и преподавание. Кроме того, есть и простые варианты для тех, кто не боится выходить из дома: выгулять собаку или побыть няней для детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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