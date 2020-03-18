Челябинцы ищут новые альтернативы медицинским маскам

18 Март 2020 2020-03-18T17:14:12+03:00

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Челябинцы, испугавшиеся дефицита медицинских масок, могут спать спокойно. 37-летняя Юлия Пупкина нашла альтернативу одноразовым повязкам — настоящая шапка Чумного доктора из черной пряжи.

На необычное творение челябинки обратили внимание наши коллеги hornews.com. Шерстяную маску, которая выглядит как те, что носили врачи во время бубонной чумы, можно использовать много раз. Несмотря на то, что изделие выглядит целым, шляпу можно оцепить и носить клюв отдельно. Кстати, как раз в нем есть небольшой карман, куда можно положить антисептик или какие-либо травы.

Челябинка изготовила маску за четыре часа — женщина профессионально занимается вязанием уже десять лет. Сама она ей не пользуется, так как не боится заразиться, однако после публикации фото шляпы уже принимает заказы на новые экземпляры.

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ИСТОЧНИК KP.RU