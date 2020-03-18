2020-03-18T17:39:42+03:00
Общество

Возгорание троллейбуса в Челябинске попало на видео

Кадрами с места происшествия делятся пользователи социальных сетей
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Водителя и пассажиров на момент возгорания не было в машине. Фото: vk.com/«Челябинский транспорт»Водителя и пассажиров на момент возгорания не было в машине. Фото: vk.com/«Челябинский транспорт»
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«Профессиональное выгорание» — именно так интернет-комментаторы описали появившееся видео горящего троллейбуса в Челябинске. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

Момент возгорания заснял один из проезжавших мимо горожан. Он выложил ролик в свой инстаграм, где добавил ироничную подпись «Профессиональное выгорание в Челябинске». При этом на видео также можно заметить и обращение к Челябинскому урбанисту, которому, помимо проблем с благоустройством, часто жалуются на городские происшествия.

В Челябинске загорелся троллейбус.Видео: instagram.com/kutepovm

Напомним, что троллейбус №5 загорелся на конечной остановке по улице Блюхера. Водитель находился в диспетчерской, что спасло его от огня, который после распространился по всей площади. Пожар вовремя потушили сотрудники МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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