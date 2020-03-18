На таможне Челябинска остановили почти 2 миллиона медицинских изделий

18 Март 2020 2020-03-18T18:15:30+03:00

Всего было изъято четыре тонны товаров. Фото: кадр из видео

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3 миллиона рублей — именно столько стоят все медицинские изделия, которые злоумышленники хотели незаконно перевести в Казахстан через границу с Челябинской областью. Южноуральским таможенникам пришлось работать вместе с ФСБ.

Как рассказали в пресс-службе таможни, на пункте пропуска «Бугристое» остановили грузовик, который ехал из Химок в Казахстан. В машине нашли множество одноразовых средств защиты, которые временно запрещены к вывозу из страны. Среди них: бахилы, вата, спиртовые салфетки и лейкопластыри. Всего у контрабандистов было изъято почти два миллиона изделий.

В отношении злоумышленников завели уголовное расследование. Теперь перевозчикам предстоит заплатить штраф и отдать весь груз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/767269" frameborder="0"></iframe> В Челябинске изъяли четыре тонны контрабандных медизделий.Видео: Таможня Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU