19 Март 2020 2020-03-19T05:47:12+03:00

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Утром 18 марта движение машин на одной из оживленных магистралей Магнитогорска затормозило стадо из пяти поросят. Животные так и лезли под колеса, и водителям пришлось максимально замедлиться, чтобы их не задавить. Даже образовалась небольшая пробка.

Видео с авторегистратора выложили в соцсети.

Хрюшки устроили автомобильную пробку в Челябинской области.

— Какие хорошенькие малыши! — умиляются интернет-пользователи.

Как оказалось, кабанчики сбежали у жительницы частного сектора. Поймать их удалось только к вечеру. Но не всех сразу. Последний — пятый — оказался самый шустрый. Он еще два часа бегал в одиночестве по улице Тевосяна. В итоге его догнал местный парень и передал хозяйке.

Одного кабанчика не удавалось поймать до самого вечера. Фото: vk.com/magnitkacity

— Какой молодец! Если бы не он, поросенок попал бы под трамвай, — пишут горожане в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

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ИСТОЧНИК KP.RU