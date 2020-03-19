2020-03-19T06:10:43+03:00
Общество

В Челябинске похолодает до -10

На Южный Урал идет волна холода
Лидия ПЕСКОВА
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Похолодает и вернется мокрый снег.Похолодает и вернется мокрый снег.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жители города уже заметили, что в Челябинской области похолодало. К концу недели смена температурного режима станет еще заметнее. Хотя сегодня, в четверг, 19 марта, нам еще обещают +8 тепла.

В пятницу, 20 марта, дневная температура опустится до +6, пройдет мокрый снег.

В субботу, 21 марта, до +1...+3, мокрый снег также возможен.

В воскресенье, 22 марта, будет +2.

В понедельник, 22 марта, уже 0 градусов.

На первый взгляд, разбег небольшой. Но уже в ночь на пятницу в городе будет -4 градуса, а в ночь на будущий понедельник и вторник температура опустится до -9...-10. Сбывается прогноз московских синоптиков, которые обещали Уралу во второй половине марта температурные качели: теплые дни и холодные ночи.

Со среды, 25 марта, в городе снова начнет теплеть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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