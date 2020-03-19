Житель Челябинска получил сильнейшие ожоги во время пожара в цыганском поселке
В ночь на четверг, 19 марта, в поселке Исаково под Челябинском, где проживает много цыган, случился пожар. Охваченными огнем оказались сразу несколько жилых домиков. Один из жителей поселка получил сильнейшие ожоги.
— Сигнал о возгорании поступил в первом часу ночи. Когда пожарные оказались на месте, уже полыхали шесть домов цыганского поселения. Кстати, все они не капитальные, без фундамента. Площадь пожара составила около 600 кв. метров, — рассказали в Челябинском пожарно-спасательном гарнизоне.
Ситуацию осложняло отсутствие пожарных гидрантов. Самые близкие расположены в трех километрах. Поэтому к месту пожара отправили пожарный поезд Южно-Уральской железной дороги.
Огонь мог перекинуться на частный сектор поселка, но пожарные вовремя остановили пожар. Один житель Исаково получил ожоги. Его доставили в больницу.
Причину возгорания устанавливают дознаватели.
Пожар в цыганском поселке по Челябинском..Видео: ГУ МЧС России по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали очевидцем этого пожара?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU