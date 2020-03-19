Житель Челябинска получил сильнейшие ожоги во время пожара в цыганском поселке

19 Март 2020 2020-03-19T08:39:54+03:00

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В ночь на четверг, 19 марта, в поселке Исаково под Челябинском, где проживает много цыган, случился пожар. Охваченными огнем оказались сразу несколько жилых домиков. Один из жителей поселка получил сильнейшие ожоги.

— Сигнал о возгорании поступил в первом часу ночи. Когда пожарные оказались на месте, уже полыхали шесть домов цыганского поселения. Кстати, все они не капитальные, без фундамента. Площадь пожара составила около 600 кв. метров, — рассказали в Челябинском пожарно-спасательном гарнизоне.

Ситуацию осложняло отсутствие пожарных гидрантов. Самые близкие расположены в трех километрах. Поэтому к месту пожара отправили пожарный поезд Южно-Уральской железной дороги.

Огонь мог перекинуться на частный сектор поселка, но пожарные вовремя остановили пожар. Один житель Исаково получил ожоги. Его доставили в больницу.

Причину возгорания устанавливают дознаватели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/767359" frameborder="0"></iframe> Пожар в цыганском поселке по Челябинском..Видео: ГУ МЧС России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU